Google Actualités : le meilleur moyen de rester à jour sur Android & iOS

On a souvent l’impression d’être perdu, lorsqu’on ne suit pas l’actualité et les informations par manque de temps. Cependant grâce à Google Actualités, vous serez le premier au courant de toute l’actualité d’une simple alerte sur votre téléphone.

Il est facile d’activer Google Actualités qui vous envoie une notification dès qu’il y a du nouveau sur les sujets qui vous intéressent en temps réel. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle sur toutes les catégories qui vous intéressent.

Parmi les catégories les plus populaires sur Google Actualités, il y a la politique, le sport, le divertissement, et l’économie.

Recevoir des notifications à propos de l’actualité.

Pour activer ce service et recevoir des notifications sur l’actualité, il vous suffit de télécharger l’application Google Actualités, disponible sur Play Store et Apple Store, et connecter votre compte google.

L’application Google Actualités dans le Play Store

Une fois votre compte connecté, vous pourrez choisir les catégories d’informations qui vous intéressent et choisir la fréquence des notifications. Vous pouvez aussi créer une alerte spéciale sur un sujet en particulier, et recevoir les informations à la une ou urgentes.

Avantages de Google Actualités

De nombreuses applications proposent ce type de service, mais Google Actualités vous donne accès à des articles de qualité et gratuits. Toutefois, vous êtes sûr d’avoir droit à des informations sûres vérifiées par l’équipe de Google.

Aussi, grâce à votre compte Google connecté à l’application, l’application vous suggère des articles personnalisés selon vos intérêts.

En plus d’avoir accès à toute l’actualité nationale et internationale dans toutes les catégories possibles, vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent en particulier, et être notifié dès qu’il y a du nouveau. Vous pouvez recevoir les notifications sur votre téléphone, ou bien par e-mail selon votre préférence.

Télécharger Google Actualtiés

Télécharger sur Android : Play Store

: Play Store Télécharger sur iOS : App Store