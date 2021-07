Gmail : une nouvelle fonctionnalité contre le phishing

Le phishing est une technique très utilisée par les hackers pour arriver à leurs faims, en 2020 avec la montée du télétravail cette dernière technique à vu son utilisation exploser, Google réfléchi à des moyens de la contrer et peut-être qu’elle en a trouvé un.

En effet, Google va lancer une nouvelle fonctionnalité sur son application de Messagerie Gmail qui utilise un protocole de sécurité basé sur BIMI pour Brand Indicators for Message Identification qui va coordonner les éditeurs de messageries électroniques et les propriétaires de noms de domaines avec comme but d’afficher les logos des entreprises sur leurs emails.

Concrètement, les entreprises vont envoyer leurs logos officiels à Google, qui va afficher ces logo devant les emails officiels des entreprises, un email qui veut usurper l’identité d’une entreprise ne pourra jamais avoir ce logo devant son email. Le principe est simple mais son implémentation s’avère très difficile.