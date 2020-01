Pour ce début d’année, Google continue à œuvrer pour rendre la vie plus facile aux utilisateurs de ses services. Aujourd’hui une nouveauté concerne l’application de messagerie la plus pratique Gmail.





Très souvent les services de Google s’utilisent eux même, Maps avec Search, Hangouts avec Gmail ou Gmail avec Drive, aujourd’hui de cette dernière que nous vous parlons, en effet, quand vous envoyez un mail vous pouvez y joindre des fichiers stockés dans Drive.

Jusqu’à aujourd’hui, vous ne pouviez visualiser les dossiers et fichiers que vous stockez dans Drive qu’à travers une liste avec nom et date de dernière modification, le géant de Mountain View va vite changer ça en vous permettant une prévisualisation des fichiers avant de les joindre, ce qui rend l’opération beaucoup plus facile.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible sur la version de Gmail présente dans Google Play Store, elle est disponible uniquement dans une version bêta, mais Google ne saurait tarder de la mettre à jour dans la version officielle.

A lire aussi