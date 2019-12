La présentation officielle des deux smartphones de Samsung le Galaxy S10 Lite, et Note 10 Lite s’approche à grands pas, et nous savons de plus en plus de choses sur les deux smartphones, nous vous disons tout.





Deux smartphones parmi les plus attendus, en effet les versions Lite du Galaxy S10 et Note 10 s’inscrivent dans la croisée entre le milieu et le haut de gamme, une position qui pourrait intéresser beaucoup d’acheteurs.

On sait finalement que c’est bien les noms Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite qui seront retenus pour les deux modèles, sachant que c’est des modèles de la ligne des Galaxy A, respectivement Galaxy A91 et A81.

Pour ce qui est du design, les deux smartphones se ressemblent beaucoup si ce n’est que le Galaxy Note 10 Lite parait plus imposant, leur design s’inspire de celui des Galaxy Note 10 et Note 10 + incluant un trou positionné au milieu de la partie supérieure de l’écran, avec des bordures moins fines et moins incurvées.

S’agissant des caractéristiques techniques, le Galaxy S10 Lite sera doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6.7 pouces, 8Go de RAM, 128 Go de stockage interne, et le Snapdragon 855 comme SoC, aussi une batterie de 4500 mAh d’une recharge rapide de 45w, un appareil photo arrière de 48mp accompagné d’un objectif grand-angle de 8mp et un téléobjectif.

Le Galaxy Note 10 Lite, quant à lui, sera doté d’un stylet parait à celui du Note 10 standard, un Soc Snapdragon 730/735 et 8 Go de RAM, pour le reste nous ne savons pas grand-chose de plus.