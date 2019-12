Les nombreuses fuites (ou leaks en anglais) concernant le lancement imminent d’un Samsung Galaxy Note 10 qui semblaient s’accélérer ces derniers temps ont été officiellement confirmées par la marque coréenne.

Peu de temps après, ça a été le tour de la fiche technique de ce même modèle qui semble provenir de tellement de sources différentes qu’il n’en reste quasiment aucun doute sur leur véracité.

Ainsi, semble-t-il, le Samsung Galaxy Note 10 Lite sera doté d’un écran Super AMOLED de 6.5’’ en FullHD+ au design Infinity-O, c’est-à-dire avec un trou percé pour y loger la caméra frontale de 32MP.

Côté processeur, il contiendra le tout nouveau Exynos 9810 octacore cadencé sur la folle fréquence de 2.9 Ghz, et soutenu par pas moins de 6 Go de RAM. La mémoire de stockage quant à elle serait de 128 Go, soit le standard de 2020.

A l’arrière de la coque, on retrouve un ‘bump’ qui contient un triple capteur photo, exactement comme sur les derniers iPhone et Pixel. Quant aux capteurs principal, téléphoto 2X et grand-angle, ils seront tous dotés d’une résolution de 12MP mais avec des ouvertures variables.

Pour la batterie, le Note 10 Lite sera gâté avec une de 4.500 mAh qui prend en charge le chargement rapide à 25W. Il sera aussi doté d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et tournera nativement sur la OneUI 2 basée sur Android 10.

Pour le prix, il sera sans doute annoncé aux alentours des 600 euros, un prix qui reste assez normal pour un téléphone appartenant à cette toute nouvelle catégorie : le lower premium, ou bas- Hau de gamme.