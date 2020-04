Galaxy J2 Core (2020) : Le smartphone Samsung le moins chère de l’année

Dans une démarche assez inattendue, la branche indienne de Samsung vient démarrer la commercialisation d’une nouvelle version de son célèbre model d’entrée de gamme : le Samsung Galaxy J2 Core (2020).

Même si la gamme des Galaxy J est techniquement morte depuis le début de l’année, une version 2020 du Galaxy J2 Core a refait surface en Inde, avec très peu de différences, comparé au modèle de 2018.

Le J2 Core propose ainsi un SoC Exynos 7570 de 2016, alimenté par une batterie de 2600 mAh et soutenu par 1 Go de RAM, ce qui à peine suffisant pour faire tourner son OS : Android 8.1 Oreo Go Edition. Une version d’Android sans surcouche qui est un peu datée, et qui pose de sérieux problèmes de sécurité, à moins que Samsung se décide à le prendre en charge côté patchs de sécurités mensuels.

La seule différence notable entre le Galaxy J2 Core de 2020 et celui de 2018 c’est la taille de la mémoire interne de stockage qui passe de 8 à 16 Go pour l’édition de cette année, extensible jusqu’à 256 Go via le port microSD.

Écran et photographie

Quant à l’écran, on reste sur du LCD à 5’’ d’une résolution sub-HD de 540x960px au design assez classique avec des bordures épaisses en haut et en bas de l’appareil. Pour la photo, on retrouve un capteur arrière de 8MP qui prend en charge l’enregistrement vidéo en FullHD 1080p en 30 images par seconde.

Le capteur photo avant ‘selfie’ quant à lui est de 5MP, au rendu assez passable pour le prix.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy J2 Core est réservé pour l’instant au marché indien, et est commercialisé sous 3 différents coloris que sont le Noir, le bleu et le doré, pour l’équivalent de 15.000 DA (75€).