Gagnez de l’argent en installant ce nouveau réseau social qui veut détrôner TikTok

La célèbre application chinoise Kuaishou, connue pour être le plus sérieux des concurrents de TikTok vient de faire son lancement international sous le nom de Zynn, et se trouve déjà en tête des téléchargements sur les App Store et Play store aux États-Unis.

Pour réussir cette prouesse, OWLII INC., le studio derrière l’application a décidé de faire recours à une technique ‘marketing’ très connue dans le domaine des ventes en ligne, et qui ressemble de manière alarmante aux arnaques pyramidales.

Pourtant, selon The Verge, l’entreprise détentrice de l’application est un mastodonte du domaine, qui a d’ailleurs reçu un investissement de pas moins de 2 milliards de dollars de la part de Tencent pour son lancement hors Chine.

En effets, Zynn propose de vous payer 1$ pour votre inscription, ainsi qu’un certain montant variable selon le nombre de personnes que vous invitez à rejoindre le nouveau réseau social. Ceci peut s’avérer particulièrement lucratif en ce moment, car peu de gens possèdent l’application sur les smartphones.

Côté fonctionnalités, l’application reste un clone de TikTok, soit une sorte de réseau social axé sur la création et le partage de vidéos ‘verticales’ sur fond de musique connue.

nb : le système de récompenses n’est actuellement proposé qu’aux américains et autres canadiens, pour y avoir accès, il est impératif d’utiliser un VPN

>> Télécharger Zynn (Play Store)