Algérie Poste/Retrait – GAB vs Guichet : Qui est le moins cher ?

Après plus d’une décennie depuis le lancement des cartes magnétiques par les services d’Algérie Poste, cette dernière continue à rencontrer une résistance de la part des possesseurs de comptes CCP, préférant retirer leur argent au guichet plutôt que dans les distributeurs GAB.

De plus, depuis quelque temps déjà, il est devenu possible d’utiliser la carte Edahabia pour effectuer des retraits en espèces non seulement dans les GABs postaux, mais aussi dans n’importe quel distributeur adossé à une banque, qu’elle soit publique ou privée. Pourtant, peu de gens y font recours, sous prétexte de frais exorbitants appliqués à l’opération de retrait.

Mais est-ce vrai ?

Il faut savoir que par rapport aux sommes que les gens retirent, disons par exemple 30.000 DA, ces frais ne représentent que 0,1%, ce qui est insignifiant par rapport à d’autres frais appliqués ailleurs. Néanmoins, il est vrai qu’ils diffèrent selon le moyen de retrait, comme suit :

Retrait au guichet (moins de 18.000 DA) : 18 DA + 2 pour chaque 1000 DA

(moins de 18.000 DA) : 18 DA + 2 pour chaque 1000 DA Retrait au guichet (Plus de 18.000 DA) : 18 DA + 3 DA pour chaque 1000 DA (e.g : 30.000 DA => 108 DA)

(Plus de 18.000 DA) : 18 DA + 3 DA pour chaque 1000 DA (e.g : 30.000 DA => 108 DA) Retrait au guichet (Plus de 1 Million de DA) : 18 DA + 6 DA pour chaque 1000 DA

(Plus de 1 Million de DA) : 18 DA + 6 DA pour chaque 1000 DA Retrait GAB (Poste) : 30 DA

(Poste) : 30 DA Retrait GAB (Banques) : 35 DA

>> Commander une carte Edahabia

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Comme on peut le voir, il est clair qu’utiliser les GAB revient beaucoup moins cher qu’aller effectuer le retrait dans un guichet, ce qui est tout à fait normal, car aucun employé n’est rémunéré pour cette tâche. Reste maintenant à gagner la bataille de la conscience, en informant les gens de la nécessité de passer à de nouvelles formes de paiement, moins chronophages et plus sûres en ces temps de pandémie mondiale.

>> Plus d’information (site officiel d’Algérie Poste)