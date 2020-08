« Retourner pour faire taire » arrive sur plusieurs smartphones Android grâce à Google Phone

L’application « Téléphone » préchargée sur les smartphones Pixel de Google reste à ce jour la meilleure sur Android. Depuis début aout 2020, celle-ci a été rendue disponible sur des modèles de plusieurs autres marques. Néanmoins, certaines fonctionnalités présentes sur la version Pixel restent toujours indisponibles sur la version publique.

Bonne nouvelle, de plus en plus de ces ‘fonctionnalités avancées’ exclusives sur les Pixels trouvent leur chemin vers l’autre version téléchargeable par tous, au fil des mises à jour. Par exemple, cette semaine, l’option « Retourner pour faire taire » (flip to silence) a été aperçue par des possesseurs du Redmi Note 5 Pro sous une custom ROM.

Crédit : @TheTweetofVidd

D’autres modèles semblent aussi être concernés, à l’instar des :

Essential Phone

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

iQOO 3

Redmi Note 5A

ASUS ZenFone 6

POCO F1

OnePlus Nord

Malheureusement même si cette fonctionnalité semble ‘activable’ dans le menu des paramètres de l’application, elle peine à marcher pour certains modèles, du moins pour l’instant.