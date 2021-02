Firefox: toujours en guerre contre la publicité ciblée

Le deuxième navigateur le plus utilisé du monde a très bonne réputation lorsqu’il s’agit de confidentialité et de protection de la vie privée de ses utilisateurs, et Mozilla compte bien continuer dans cette voie.

En effet, le navigateur va lancer une nouvelle fonctionnalité dans sa prochaine mise à jour, intitulée « protection totale contre les cookies » son but est simple, limiter drastiquement le partage de cookies entre les différents sites web.

Bien que les cookies facilitent notre expérience utilisateur lorsque nous naviguons sur Internet, en gardant nos informations et nos préférences, malheureusement le revers de la médaille est que beaucoup de sites les utilisent a des fins publicitaires.

Mozilla dans sa guerre contre la publicité ciblée va toujours de l’avant en limitant le partage de cookies entre sites web ce qui fait une énorme différence avec d’autres navigateurs.