Téléchargez ou regardez les derniers films gratuitement grâce à Google Drive.

Les meilleures plateformes de streaming sont toujours payantes. Mais il est désormais possible de regarder ses films préférés en faisant une simple recherche Google. Un spécialiste a repéré une faille sur Google permettant de télécharger ou regarder un film gratuitement.

Tristan Mendes France, est le nom du spécialiste du numérique qui a repéré et publié cette faille. Selon lui, il suffit de saisir certains mots clés sur la barre recherche Google pour accéder à ce genre de contenu. Cela permet ainsi de regarder des vidéos (ou films) en streaming ou de carrément télécharger le fichier associé.

Comment regarder ou télécharger un film gratuitement depuis Google?

Pour ce faire, c’est très simple ! il suffit de vous rendre sur votre navigateur web (Chrome, Firefox, Samsung Internet…) et écrire le mot-clé « Google Drive » suivi du titre du film. Les résultats de recherche mettront en évidence des liens Google Drive. Si vous cliquez sur ces liens, vous pourrez télécharger votre film gratuitement ou le regarder en streaming sans avoir à emmagasiner ‘physiquement’ sur votre appareil.

Néanmoins, il faut savoir que cela ne marche pas avec tous les films, mais uniquement avec les titres les plus célèbres. Nous avons fait un test avec le film « Bad boys for life » et vous pouvez deviner la suite!

Bien évidemment, Google n’est pas responsable de ce contenu. N’importe quel individu peut mettre un fichier en ligne en se servant de Google Drive. Cependant, rien ne nous empêche d’en profiter … jusqu’à ce que la faille soit bouchée par le géant de Montain View !