FIFA 22: découvrez le nouveau trailer

Une nouvelle bande-annonce est disponible pour FIFA 22, le jeu s’annonce riche en nouveauté. Ce dernier trailer met l’accent sur Hypermotion la nouvelle technologie utilisée.

En effet, FIFA 22 s’approche à grands pas, et nous avons droit à des nouvelles bande annonces régulièrement. Cette fois une vidéo de plus de 3 minutes met l’accent sur les nouvelles technologies utilisées pour cette nouvelle édition, on parle notamment de Hypermotion et d’intelligence artificielle.

EA se félicite d’avoir intégré Hypermotion ainsi que l’intelligence artificielle dans FIFA 22, ce qui permet de rendre le GamePlay beaucoup plus réaliste.