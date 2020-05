Facebook vous permet maintenant de facilement transférer vos photos

Facebook a lancé jeudi passé une nouvelle fonctionnalité permettant à ses utilisateurs de transférer en toute facilité leurs photos vers Google Photos.

En effet, Facebook vient tout juste de lancer une nouvelle fonctionnalité disponible pour l’instant seulement aux États-Unis et au Canada, qui permet aux utilisateurs de transférer leurs photos sur le service Google Photos.

Pour réaliser cette opération, rien de plus simple, il suffit d’aller sur Paramètres, puis vers Vos informations Facebook, et choisir enfin Transférer une copie de vos photos et vidéos. Il vous est demandé ensuite de choisir une destination.

Cette nouveauté s’inscrit dans une démarche de donner plus de facilité aux utilisateurs de transférer leurs données entre les géant du web dont Apple, Facebook, Google, Microsoft ou encore Twitter. La fonctionnalité ne devrait pas tarder à être déployée partout dans le monde.