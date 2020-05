Facebook – Une fonctionnalité gérée par l’intelligence artificielle arrive sur Messenger

Facebook vient d’annoncer que son application secondaire Messenger va veiller sur ses utilisateurs, notamment les plus jeunes, avec une nouvelle fonctionnalité censée les protéger des arnaqueurs et de manière plus générale, de toute personne qui tente une réaliser une action malveillante contre vous.

La nouvelle fonctionnalité consiste à faire analyser par une intelligence artificielle le smartphone ou l’ordinateur de celui qui essaie de rentrer en contact avec l’utilisateur. Ceci est fait afin de tenter de repérer des processus malveillants qui tourneraient en arrière-plan, et qui tenterai par une manière ou une autre de contourner la sécurité de son compte Facebook.

En cas de détection d’activité douteuse, l’utilisateur recevra une notification lui indiquant que la personne avec qui une conversation est entamée pourrait représenter un danger sur sa sécurité.

« Cette fonctionnalité aidera des millions de personnes à éviter de potentielles interactions nocives ainsi que de possibles arnaques sans pour autant porter atteinte à la vie privée de la victime » dixit Jay Sullivan, le directeur de la vie privée et de la gestion des produits de sécurité chez Facebook.