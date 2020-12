Facebook pourrait être obligé de céder WhatsApp et Instagram

Ce sont 46 États américains ainsi que la FTC Federal Trade Commission qui ont déposé des plaintes contre le groupe Facebook pour monopole et abus de pouvoir aux États Unis d’Amérique, l’objectif annuler l’achat des deux applications WhatsApp et instagram.

En effet, ça s’est passé hier le 09 décembre une véritable coalition formée par la FTC ainsi que 46 États américains exigeant du groupe Facebook de céder les applications WhatsApp et Instagram. En les rachetant le réseau social californien aurait sciemment étouffé la concurrence.

« Facebook s’est engagé dans une stratégie systématique visant à éliminer ce qui menace son monopole » déclare FTC. Dans ces conditions, l’organisme fédéral demande simplement et tout bonnement l’annulation des deux rachats via une injonction permanente devant un tribunal fédéral.

« Les actions de Facebook pour consolider et maintenir son monopole privent les consommateurs des avantages de la concurrence. Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer » explique un responsable à la FTC.

Ceci peut sembler complètement fou, mais les plaintes déposées par une coalition des états atteignent souvent leur objectif même si elles prennent du temps généralement.