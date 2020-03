Temps de lecture : < 1 minute

Le navigateur internet Mi Browser propriétaire de chez Xiaomi vient d’inclure dans sa dernière mise à jour une nouvelle fonctionnalité lui permettant d’afficher votre flux Facebook directement depuis sa page d’accueil.

Disponible de manière native sur tous les téléphones estampillés Xiaomi et Redmi et Pocophone, le navigateur internet Mi Browser est aussi téléchargeable sur le Google Play Store pour toutes les autres marques de smartphones.

Ainsi, ce dernier essaie de dépasser le statut de simple navigateur web ‘par défaut’ sur les appareils de la marque propriétaire, et se veut devenir un vrai hub où tous abonnements sur les réseaux sociaux de l’utilisateur s’affichent chacun dans un onglet spécifique.

De ce fait, et depuis une récente mise à jour distribuée exclusivement via le système de mises à jour exclusif à la MIUI, Facebook vient s’ajouter à YouTube et Microsoft News, permettant à l’utilisateur de visualiser son fil d’actualité directement depuis la page d’accueil du navigateur web.

Une fonctionnalité WhatsApp trop intrusive

Pour WhatsApp, la subtilité est un peu différente, le navigateur internet de Xiaomi va afficher un bouton de téléchargement permettant de ‘sauvegarder’ les statuts (stories) WhatsApp de vos contacts sur votre appareil, et d’y avoir accès plus tard depuis le gestionnaire des fichiers.

Si cela pourrait être pratique pour certains, il est clair que ça pose de sérieux problèmes de protection de vie privée des utilisateurs, car cela donne un accès trop important à l’une des parties les plus vulnérables d’Android : le navigateur web.

A LIRE AUSSI