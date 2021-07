Facebook : des mesures pour la protection des mineurs

Le groupe Facebook dans son intention de protéger la vie privée de ses utilisateurs plus généralement et dans la protection des mineurs de manière plus particulière vient de prendre des nouvelles mesures qui rentreront très bientôt en vigueur.

En effet, Facebook va dorénavant interdire toutes les publicités visant un public d’utilisateurs de moins de 18 ans. Rappelons qu’il n’y a pas longtemps des publicités d’alcool et de tabac visaient des groupes d’enfants.

Le groupe Facebook compte bien aller dans le sens de la protection des mineurs, pas plus tard que cette semaine d’autres mesures ont aussi été prises concernant l’application Instagram afin de rendre tous les comptes d’utilisateurs de moins de 16ans privés par défaut.