Snapchat – Envoi échoué des snaps : La Solution

Plusieurs raisons sont à l’origine du dysfonctionnement de SnapChat. Cela peut être dû à une faible connexion Internet ou à un problème avec l’application elle-même. Dans ce tuto nous allons comprendre comment dépanner notre application Snapchat sur les appareils iPhone et Android.

Être incapable de répondre sur Snapchat est extrêmement frustrant, car les messages disparaissent juste après leur lecture.

Alors que faire si l’envoi de vos snaps échoue ?

Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer ou recevoir des snaps, le problème est probablement votre connexion Internet.

Méthode 1: Actualisez la connexion.

Si vous êtes chez vous, rapprochez-vous de votre routeur Wi-Fi et essayez de le redémarrer. Si vous êtes absent et connecté aux données mobiles, essayez d’activer le mode avion et de le désactiver à nouveau.

Vous pouvez également essayer de redémarrer votre téléphone.

Méthode 2: Redémarrez SnapChat

Le problème peut venir de Snapchat lui-même. L’un des moyens les plus simples de faire fonctionner une application correctement est de la redémarrer. Vous pouvez forcer la fermeture de l’application sur votre iPhone ou appareil Android, puis l’ouvrir à nouveau et réessayer d’envoyer votre snap.

La déconnexion et le retour à Snapchat peuvent parfois corriger les bugs. Essayez également de vous déconnecter et vous reconnecter à votre compte SnapChat.

Méthode 3: Videz le cache

Dans votre profil SnapChat, faites ceci:

Appuyez sur » paramètres« . Faites défiler jusqu’à «Actions du compte» et appuyez sur «Effacer le cache». Appuyez sur «Effacer Tout» en haut. Confirmez la suppression.

Après cela, Snapchat redémarrera. Lorsque c’est le cas, essayez à nouveau d’envoyer votre cliché.

Méthode 4: Supprimez et réinstallez Snapchat

Parfois, les applications contiennent simplement des bugs. Vous pouvez toujours supprimer et réinstaller votre application Snapchat. Cela agira comme une réinitialisation d’usine pour l’application, ce qui l’aidera fonctionner à nouveau correctement.

En appliquant les conseils précédents, vous aurez moins de problèmes de dysfonctionnement de SnapChat.