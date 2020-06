ENTV – La TNT officiellement disponible en Algérie

L’ENTV vient d’arrêter, d’émettre ses chaines terrestres sur les bandes analogiques VHF (Very High Frequency). Une décision prise en complaisance avec les directives de l’union internationale des télécommunications qui fixe la date du 17 juin 2020 comme dernier délai pour passer à l’UHF (Ultra High Frenquency).

En d’autres termes, l’Algérie rentre officiellement dans l’ère de la TNT, la Télévision numérique terrestre. Ceci permettre aux citoyens de recevoir les chaines algériennes en HD (720p) en utilisant une simple antenne métallique, contre de la simple SD (480p) auparavant.

A l’heure qu’il est, la diffusion de la TNT couvre 77,16% de la population algérienne avec un total de 156 stations selon TéléDiffusion d’Algérie, l’organisme officielle qui gère les transmissions du signal télévisuel en Algérie.

Changer de télé ou acheter un démo

Malheureusement, les anciennes télévisions cathodiques et certains anciens modèles plasma ne pourront pas y avoir accès directement. Il faudra dans ce cas-là utiliser un récepteur TNT (démodulateur) ou acheter une Smart TV qui embarque la fonctionnalité DVB-T ou DVB-T2.

Un signal plus stable

L’une des principales caractéristiques des bandes UHF utilisées par la TNT c’est d’être sur des fréquences plus élevés entre 470 et 862 Mhz (contre 174-230 Mhz). Plus d’énergie est donc contenue dans les ondes émises ce qui permet de diminuer fortement les perturbations liées aux interférences et aux reliefs.

Un bouquet de plus en plus large

Pour rappel, l’ENTV propose actuellement un bouquet de 7 chaines diffusées depuis différents satellites internationaux ainsi qu’Alcomsat-1. Ces dernières sont :

La Une (terrestre).

Canal Algérie (en Français).

A3 (Information, arabophone).

TV 4 (Tamazight)

TV 5 Coran (Religieuse)

TV 6 Algérienne (Documentaires, films, séries, dessins animés…).

TV 7 El Mâarifa (Soutien scolaire).