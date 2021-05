Encore une fonctionnalité pour Microsoft Edge

Microsoft continue d’améliorer son navigateur vedette Microsoft Edge et clame haut et fort son attention d’en faire l’un des leaders du marché des navigateurs.

En effet, Microsoft ne s’arrête plus d’améliorer son navigateur Edge, les versions web et mobiles sont de plus en plus proches, aujourd’hui la firme de Redmond ajoute une nouvelle fonctionnalité celle du partage des onglets entre web et Android.

Microsoft Edge continue d’implémenter tout ce qu’offre le noyeu Chromium, et en profite pour s’approcher du navigateur Google Chrome. Un peu plus de 2 ans après que Chrome ait implémenté cette fonctionnalité, Edge la délivre enfin à ses utilisateurs.

Vous pouvez enfin partager des onglets entre différents appareils en utilisant Edge via l’option Envoyer le lien [nom de l’appareil], il suffit d’un clique droit sur la version web ou d’aller sur le menu Partager sur Android.