Encore plus de fonctionnalités pour Google Maps

Comme à son habitude Google continue d’améliorer si on peut appeler ça comme ça son application far de navigation Google Maps, cette-fois-ci il est question de payer son stationnement ou ses tickets de métro directement depuis l’application.

En effet, en raison de la pandémie du coronavirus, le paiement son touché est devenu la nouvelle mode, pour cette raison et parce que c’est bien plus pratique, Google a pensé à intégrer le paiement du stationnement ainsi que des tickets de métro directement dans l’application Google Maps.

Google a fait part de cette nouvelle fonctionnalité dans une note dans son blog officiel, et se félicite d’un nouveau partenariat avec 80 agences de transport un peu partout dans le monde, pour le moment aucune liste n’a été divulguée. les seules deux villes qui sont concernées à coup sur sont donc New York et San Francisco.