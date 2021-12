Encore du nouveau pour WhatsApp

En bien ou en mal, on peut dire que WhatsApp fait toujours parlé d’elle sur les blogs; aujourd’hui c’est pour une nouvelle mise à jour qui va changer un petit peu le design de l’application.

En effet, Facebook ou Meta comment on devrait l’appeler maintenant va lancer une nouvelle mise à jour pour son application de messagerie WhatsApp, il ne s’agit pas d’une mise à jour majeur mais simplement d’un teste de nouveau design concernant les appels vocaux.

On pourrait le qualifier d’un lifting auquel va avoir droit l’interface des appels vocaux, une nouvelle interface complètement repensée pour une meilleure fluidité et plus de facilité de navigation.