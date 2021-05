Encore du nouveau pour Google Maps

Lors de sa dernière conférence annuelle, Google a annoncé du nouveau concernant son application de navigation Google Maps, des fonctionnalités très utiles et notamment dans cette période du virus.

En effet, Google compte toujours améliorer encore et encore son application Maps très utilisée partout dans le monde. l’entreprise prévoit même d’intégrer plus de 100 améliorations basées sur l’IA cette année.

Parmi les nouveautés on retrouve une fonctionnalité qui aide les conducteurs à trouver les chemins les plus empruntés mais également les routes les moins polluantes. La carte quant à elle devient encore plus détaillée on y retrouvera notamment les passages piétons et les trottoirs.

Mais ce qui est vraiment intéressant c’est que Google compte personnaliser l’application selon vos habitudes et trajets récurrents. Si vous avez l’habitude de vous arrêter dans un magasin de fruits et légumes, tous les autres magasins aulantours seront mis en avant.