Android 10 continue à se déployer tout doucement sur les appareils premium des différents constructeurs mondiaux de smartphones. L’importance de l’installer réside dans le fait que ce dernier représente un bond considérable par rapport à la version précédente (Android 9.0 Pie), en apportant une multitude de fonctionnalités ergonomiques.



C’est le cas notamment sur les téléphones Huawei où on aura le droit à une nouvelle interface des animations plus fluides, une nouvelle charte graphique, des icônes retravaillées et surtout un mode sombre global qui protègera vos yeux, sans parler de l’amélioration générale des performances des appareils concernés.

Pour être parmi les premiers à avoir accès à cette mise à jour de taille, il vous faudra vous inscrire sur le programme Beta proposé par le constructeur. Voici, étape par étape, comment procéder :

Téléchargez l’application Beta ici. Installez-là et ouvrez-la. Acceptez les termes et conditions. Connectez-vous en utilisant votre Huawei ID, créez-en un si vous n’en avez pas. Sur l’interface de l’application, cliquez sur Login et sélectionnez : personnel, puis rejoignez le projet. Regardez la liste des projets disponibles et choisissez le Beta project.

Une fois toutes les étapes suivies, une notification vous préviendra que vous pourrez désormais installer la mise à jour EMUI 10 (Android 10 Beta) sur votre appareil Huawei.

En image :