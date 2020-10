Algérie Poste lance une carte Edahabia “Premium”

Suite aux problèmes persistants de délais de livraison des cartes Edahabia, Algérie Poste vient de lancer un nouveau produit censé définitivement mettre un terme à ce problème : la Carte Edahabia Premium. Une initiative qui n’est pas passée sans provoquer une polémique sur les réseaux sociaux.

Jeudi le 08 octobre dernier, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Mr Brahim Boumzar avait effectué visite de travail à la Wilaya de Blida. Un événement durant lequel l’existence de ce nouveau service a été dévoilée via une déclaration faite par ce dernier à des représentants de la presse nationale. Il aura ainsi expliqué, dans un langage simple et très bien maitrisé, les différences notables entre la carte Edahabia Premium et l’ancienne carte standard.

Les 3 différences notables

Dans les faits, il s’agit ‘physiquement’ de la même carte. Néanmoins, son émission et sa réception ainsi que le coût et le délai qui leur sont associés diffèrent. La carte ‘Premium’ a ainsi comme spécificités :

Livraison à une adresse précise (Domicile, lieu de travail…), contre obligation d’aller au bureau de poste pour la carte ‘classique’. Émission et livraison expresse dans les 5 jours qui suivent la commande par le client. Compensation financière de 1.500 DA

Algérie Poste espère ainsi mettre un terme au retard accusé par certaines cartes qui n’ont pas été livrées à leurs destinataires depuis plusieurs mois, voire années. Reste maintenant à savoir si les Algériens finiront par accepter l’arrivée de ce genre de prestations de service premium, surtout que nombreux d’entre eux se plaignent déjà des couts supplémentaires qui leur sont associés.