EA annonce la date de sortie de FIFA21

EA a confirmé que le jeu de football FIFA 21 sortira bien comme à son accoutume en septembre, et ne sera pas affecté par un quelconque retard dû à la crise du coronavirus.

En effet, FiFA 21 ne connaîtra pas de retard quant à sa date de sortie, la même chose pour les jeux NHL 21 et Madden 21. EA a annoncé ça lors de la présentation des résultats financiers du studio tenu hier le 06mai.

EA a annoncé aussi 4 nouveaux jeux réalisés en partenariat avec d’autres studios et qui seront présentés lors de l’EA Play Live, un évènement prévu pour le 12 juin et qui sera tenu en ligne.

La dernière édition de FIFA a été sujette à controverse, et puisque tous les championnats ne sont pas terminés, on imagine que FIFA 21 serait plus concentré sur l’amélioration des performances que sur la proposition de nouveautés.