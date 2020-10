Une étude scientifique révèle la durée de survie (terrifiante) du COVID-19 sur vos smartphones

Dans un récent article scientifique (vérifié) publié dans le Virology Journal, le SARS-Cov-2 qui est le virus qui provoque la maladie du COVID-19 peut survivre jusqu’à 28 jours sur certaines surfaces. Si nous avions décidé d’en parler ici, c’est qu’il s’agit principalement des matériaux présents sur nos petits bijoux technologiques.

L’équipe australienne composée de 5 chercheurs qui a publié l’article intitulé « The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces » évoque dans ce dernier que sous les conditions normales de température et humidité ambiantes (20°C et 50%), des isolats de virus tout à fait viable avaient réussi à survivre presque un mois sur certaines surfaces communes.

Les matériaux concernés

Il s’agit dans les faits de :

Verre : qui représente la majorité de la surface externe de la face avant d’un smartphone.

: qui représente la majorité de la surface externe de la face avant d’un smartphone. Vinyl : le polymère avec lequel sont faits certains écrans, mais aussi quasiment tous les films de protection communément appelés ‘incassables’.

: le polymère avec lequel sont faits certains écrans, mais aussi quasiment tous les films de protection communément appelés ‘incassables’. Acier inoxydable (Inox) : utilisé autour des bordures latérales d’un smartphone (cerceau).

(Inox) : utilisé autour des bordures latérales d’un smartphone (cerceau). Billets de banque en polymère : une sorte de plastique utilisé dans certains pays, comme pour le dollar canadien.

: une sorte de plastique utilisé dans certains pays, comme pour le dollar canadien. Papier : matériaux inévitables présents dans toutes les administrations, mais pas que.

Les conséquences

De ce fait, il est plus que nécessaire –à l’approche de l’hiver- de ne pas baisser la garde concernant les précautions à prendre. Ceci signifie qu’il est impératif de veiller à se laver les mains dès le contact en extérieur avec l’un des matériaux cités.

De plus, il est plus qu’évident qu’il faudra désinfecter son smartphone, son bracelet ou montre intelligente et ses écouteurs dès que l’on rentre à la maison. Ceci passe soit par l’utilisation de substances désinfectantes (alcool, eau + détergent (javel),…) soit par l’utilisation d’appareils de désinfection à rayons ultra-violets (UV), vendus pour pas cher sur les sites chinois d’import.