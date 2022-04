Il a bien des chances que vous connaissiez déjà le moteur de recherche DuckDuckGo, une alternative à Google qui met l’accent sur la confidentialité et le respect de la vie privée.

L’entreprise décide de ne pas s’arrêter là, et lance son navigateur en mode bêta sur le système d’exploitation MacOS, le navigateur promet encore plus de rapidité et protection des données personnelles.

Le navigateur est donc en phase de test, et la version Windows ne devrait pas tarder à arriver elle aussi.