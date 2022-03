Du nouveau pour WhatsApp

Le groupe Facebook et Meta comme on devrait commencer à l’appeler maintenant, continue à développer et améliorer ses applications et réseaux sociaux, notamment WhatsApp.

En effet, l’application de messagerie instantanée va recevoir une nouvelle mise à jour très prochainement qui permettrait aux utilisateurs de se connecter sur 4 appareils sans smartphone simultanément.

La mise à jour devrait arrivée en fin du mois pour les utilisateurs iOS et début du mois prochain pour les utilisateurs sous Android.