Du nouveau pour Instagram

Facebook ou Meta maintenant, continue d’améliorer ses applications notamment Instagram en copiant tout simplement les idées des autres applications, avant Snapshat maintenant Tik Tok.

En effet, Instagram va recevoir du nouveau très bientôt, Après l’introduction des Reels il y a quelques mois, ces vidéos de 15 secondes qui permettent aux utilisateurs d’ajouter du son, des effets et divers outils de création, une nouvelle fonctionnalité leur est ajoutée.

Deux nouvelles fonctionnalités seront lancées très bientôt, “Attention créateurs de Reels ! Nous savons que l’utilisation du son et de l’audio est l’un des aspects les plus amusants de la création d’un Reel ! C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui deux nouveaux outils audio appelés Effets vocaux et Synthèse vocale”, annonce Instagram dans un post officiel.

“La synthèse vocale vous permet d’ajouter une narration sans utiliser votre propre voix , d’être créatif et d’ajouter du fun et de l’humour dans Reels”, conclut Instagram.