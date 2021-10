Du nouveau pour Google Maps

Google toujours dans sa volonté d’améliorer encore plus son application de navigation Google Maps, ajoute aujourd’hui un nouveau widget disponible sur iPhone et Android pour un accès plus rapide.

En effet, les widgets ont fait leur appurtion depuis quelques années déjà, mais leur introudction sur iPhone leur a donné un booste, désormais Google en crée pour ses applications les plus importantes.

C’est le cas de Google Maps qui s’est fait créer un widget très simple d’utilisation permettant aux utilisateurs de rechercher un lieu très rapidement, mais aussi d’avoir accès à quelques boutons éventuellement utiles.

Cette fonctionnalité est disponible dans la dernière mise à jour de Google Maps.