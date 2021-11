Du changement concernant Youtube

Un changement important concernant Youtube, Google a décidé tout bonnement de supprimer le bouton « dislike » pour protéger les créateurs de contenu.

En effet, Google essaye de faire la même chose que Facebook en supprimant le bouton « dislike » des vidéos sur Youtube, pour protéger les créateurs de contenu des vagues de « je n’aime pas ».

Pourtant cette fonctionnalité donnait une bonne indication sur la qualité des vidéos ou du moins le rapport entre le titre et le contenu. Sans voir le nombre et surtout le rapport entre les « likes » et les « dislikes » il serait difficile de juger de la qualité de la vidéo sans la regarder.