L’opérateur téléphonique Djezzy vient d’entamer, dans la plus grande discrétion, une campagne promotionnelle visant ses clients les plus fidèles en leur offrant une quantité assez appréciable de volume data internet de manière presque gratuite.



En effet, certains abonnés de l’opérateur ayant une carte SIM 4G ont reçu un SMS venant du numéro 444 relatif aux offres Imtiyaz, les invitant à profiter d’un bonus de 3Go d’internet et 30min d’appels intraopérateur, valables pendant 7 jours, et ce pour chaque opération de Flexy d’une somme de 150 DA ou plus effectuée avant le 25 Novembre 2019.

Malheureusement, cette offre promotionnelle ne concerne pas tous les clients de Djezzy, mais seulement ceux qui ont reçu le SMS leur indiquant qu’ils y ont accès.