Djezzy lance le pack « MAKTABY » avec 40 Go/mois

Afin de faciliter le travail à distance à ses clients professionnels, l’opérateur téléphonique Djezzy vient de lancer une offre postpayée (abonnement) « MAKTABY ». Un pack internet offrant plusieurs avantages en data, voix et en appels en visioconférence sur mobile, mais aussi sur laptop.

Pour 3000 DA/mois, les professionnels ayant choisi MAKTABY auront le droit à une carte SIM principale munie de 25 Go de data internet et permettant des appels illimités vers tous les réseaux en Algérie. Toujours sous la même offre (ou pack), une seconde carte SIM avec un volume data de 15 Go sera aussi attribuée au client.

Quant aux autres avantages, ils concernent essentiellement les appels vidéo en visioconférence avec une gratuité pour ces derniers ainsi qu’un accès illimité à la plateforme Cisco Webex dédiée à ce service. Aussi, le client pourra choisir un modem 4G à inclure avec l’offre, et qui lui sera facturé à un tarif réduit.

Dossier à fournir

Étant destiné aux clients professionnels, le pack Djezzy MAKTABY n’est accessible que via la présentation de certains documents spécifiques, que sont :

Une copie du registre de commerce.

Une copie de la pièce d’identité du représentant de l’entreprise (ou une procuration).

Une copie du PV de nomination du représentant légal s’il n’est pas le propriétaire de l’entreprise.