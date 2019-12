Les Condor Griffe T9 et T9 Plus sont désormais disponibles à l’achat dans tous les espaces client Djezzy à travers tout le territoire national, annonce l’opérateur téléphonique, profitant de l’occasion pour inviter ses clients, mais pas que, à venir voir les nouveaux arrivants dans ses vitrines.



Vendus à des tarifs préférentiels et avec une garantie d’usine de 12 mois, Les Condor T9 et T9 Plus estampillés Djezzy seront débloqués dès l’achat, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés avec des cartes SIM de chez n’importe quel autre opérateur, chose tout à fait normale vu qu’ils sont commercialisés sans abonnements associés.

Quant aux téléphones eux-mêmes, ils appartiennent tous les deux à la catégorie de l’entrée de gamme malgré leur design en assez concordance avec l’air du temps. Ils viennent ainsi avec un écran IPS LCD d’une résolution 540p pour le modèle de base (le T9) et de 720p (HD) pour le T9 Plus, tous les deux de 5,45 pouces de diamétrale.

Pour le processeur, même si Condor préfère en taire le nom et la référence, il reste un modèle assez basique à 8 cœurs (cores) cadencés à 4X1.6Ghz + 4X1.4Ghz, soutenus par 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne de stockage, et ce pour les deux modèles dont la différence réside principalement dans la résolution de l’écran.

Comme indiqué précédemment, les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles dans tous les espaces client Djezzy sur tout le territoire national, et ce pour le prix de 13.300 DA pour le modèle de base et de 15.500 DA pour le modèle ‘Plus’.

>> Fiche technique complète du Condor T9

>> Fiche technique complète du Condor T9 Plus

