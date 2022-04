Djezzy innove avec sa nouvelle application

Djezzy a lancé sa nouvelle application nommée Djezzy App il y a quelques jours en présence de son directeur général, la nouvelle application présentes quelques fonctionnalités intéressantes.

En effet, l’application Djezzy App contient quelques nouvelles fonctionnalités dont une qui a marquée les esprits et qui se trouve être une première en Algérie, il s’agit de « Walk & Win ».

Il s’agit d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de gagner des Go en faisant des pas journaliers. Pour 5000 pas, le client recevra 1 Go valide 24h, pour 10000 pas, ce sont 2 Go valide 7 jours, pour 15000 pas, le client gagne 4 Go valide 7 jours alors qu’il bénéficie de 6 Go valide 30 jours s’il franchit la barre des 20000 pas.

Le directeur général de Djezzy déclare « L’application Djezzy App fait peau neuve pour apporter plus de service et de confort à nos clients présents et futurs. C’est une première en Algérie réalisée par nos ingénieurs. La nouvelle Djezzy App est le début du voyage dans le monde digital qui s’offre à vous au bout d’un clic »