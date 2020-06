Djezzy – De nouveaux forfaits Hayla Bezzef avec plus de gigas et un système d’extras

A partir du 03 juin 2020, l’opérateur téléphonique Djezzy a mis à jour le catalogue des avantages offerts pour chacun des forfaits proposés dans le cadre de l’offre prépayée Halya Bezzef.

Ainsi, à partir de la date mentionnée, les forfaits Hayla Bezzef deviennent comme suit :

Forfaits mensuels

Forfait (Prix) Internet Crédit Hayla Bezzef 1200 10 Go 1500 DA* Hayla Bezzef 1500 40 Go 3000 DA* Hayla Bezzef 2000 60 Go 7000 DA*

Autres forfaits

Forfait (Prix) Internet Crédit Validité Hayla Bezzef 500 3 Go 750 DA* 15 jours Hayla Bezzef 150 2 Go 300 DA* 24 heures Hayla Bezzef 100 500 Mo 150 DA* 24 heures

Un nouveau système d’extras

Durant la période de validité de l’un des forfaits évoqués, l’abonné dispose de la possibilité de se souscrire, en plus de l’abonnement de base, à des extras qui sont des quantités supplémentaires de crédit et de volume data internet, et ce comme suit :

L’extra (prix) Crédit Internet Extra 300 1500 DA 30 Go Extra 500 4000 DA 20 Go

Informations complémentaires

La souscription aux nouveaux forfaits et aux extras se fait en composant le *720# ou via le portail web internet.djezzy.dz

ou via le portail web internet.djezzy.dz Il est impératif d’avoir une ligne HAYLA BEZZEF pour pouvoir profiter des forfaits en question.

*Les appels et les SMS vers Djezzy sont gratuits et illimités durant la validité du forfait.

Tarification des communications

Source : Djezzy.dz

Comparez les anciens forfaits Hayla Bezzef