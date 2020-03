Temps de lecture : < 1 minute

Depuis quelque temps déjà, les abonnés de l’opérateur téléphonique Djezzy ont remarqué qu’il leur est possible de se connecter sur Facebook sans s’abonner à un forfait internet 4G.

Pour en profiter, il suffit d’activer les données mobiles (4G) même si le client ne dispose pas d’un forfait pour d’un abonnement data internet, et de se rendre sur le site : www.facebook.com.

Encore plus pratique, il est possible d’avoir accès à ce service directement depuis les applications Android : Facebook et Messenger.

Les limitations de la formule

Contrairement à l’accès standard à facebook via data, Facebook Flex ne permet aux clients de Djezzy que de :

Publier des statuts (Text).

Voir et interagir (commenter, aimer..) avec les publications textuelles seulement.

Afficher les notifications.

Ajouter des amis.

S’abonner à des pages (mettre une mention j’aime)

Gérer les paramètres de son compte Facebook.

On aura noté que tout comme 0.facebook, Facebook Flex ne permet pas de visualiser le contenu au format média (images, vidéos…), mais reste un très bon moyens de naviguer sur le réseau social en cas d’absence d’abonnement internet actif.

Économiser sa 4G

n Il est possible d’utiliser facebook Flex même avec un forfait ou abonnement 4G afin d’économiser de volume data offre. Malheureusement, pour ce faire, l’utilisateur doit accepter partager son numéro de téléphone avec la plateforme.

