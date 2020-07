Djezzy lance « Binatna », accessible sans l’achat d’une nouvelle SIM

L’opérateur téléphonique Djezzy vient de lancer « Binatna » une nouvelle offre accessible par quasiment tous ses abonnés actuels. Elle permet, entre autres, de partager du crédit d’appel et du volume data internet (3G/4G) entre jusqu’à 5 cartes SIM différentes, directement via l’application « Djezzy » gratuitement disponible via le Play Store (Android) et l’App Store (iOS).

Djezzy semble aussi avoir écouté les doléances de ses clients, en permettant à ces derniers de profiter de cette nouvelle offre sans avoir à acheter une nouvelle ligne téléphonique mobile (SIM). Elle ainsi disponible sur les forfaits prépayés de l’opérateur, mais aussi sur les postpayés, à l’instar de Djezzy Confort, Djezzy Control et Djezzy Special Control.

Les avantages

Pour l’instant, tous les paliers proposés sont mensuels et commencent à partir de 2000 DA, un tarif relativement correct quand on sait qu’elle peut englober jusqu’à 5 personnes (ou lignes) différentes. Les avantages offerts sont ainsi:

image: Djezzy.dz

Compléter le mois

En cas de consommation de toute la data (ou crédit d’appel) contenue dans le forfait de base, il reste possible d’en acquérir davantage, et ce comme suit :

10 Go d’internet pour 1000 DA

d’internet pour 1000 DA de crédit d’appel pour 1000 DA

Activer l’offre Binatna

Pour profiter de la nouvelle offre Binatna, il suffit de l’activer en suivant les étapes ci-dessous :

Télécharger l’application Djezzy (Android/iOS) Accéder à la section “Binatna” Ajouter jusqu’à 5 numéros Djezzy Spécifier le crédit et le volume data alloué à chaque SIM secondaire

Nb : il aussi possible d’activer « Binatna » de Djezzy via le portail *720#