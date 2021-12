Djezzy annonce le rétablissement total de son réseau data

Fidèle à sa politique de transparence, Djezzy tient à informer ses clients du rétablissement total de son réseau internet tard dans la nuit de mercredi à jeudi suite à une panne technique survenue dans certains équipements techniques au niveau d’Alger impactant d’autres wilayas du pays.



A cette occasion, Matthieu Galvani PDG de Djezzy a déclaré : « l’incident qui a eu lieu en début de soirée du mercredi a impacté plusieurs quartiers du grand Alger ainsi que certaines wilayas en terme de connexion internet. Les équipes du département technologie sont immédiatement intervenues pour détecter l’origine de la panne et apporter la solution dans les meilleurs délais.

C’est ainsi que le réseau internet a commencé à se rétablir graduellement dès 20h30 avant un retour à la normale tard dans la nuit ». Et d’ajouter : » nous nous excusons auprès de nos clients pour ses désagréments indépendants de notre volonté, l’indemnisation sera versée aujourd’hui aux clients pénalisés et nous tenons à les remercier pour leur fidélité et compréhension ».