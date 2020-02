Temps de lecture : < 1 minute

L’opérateur téléphonique Djezzy vient de mettre à jour les forfaits data internet proposés dans le cadre de l’offre « Djezzy 3ayla » qui est un Pack contenant un modem 4G et ainsi qu’une carte ligne internet (non utilisable pour appels).

Contrairement à ce qui a été fait depuis peu chez la concurrence, Djezzy a augmenté la quantité d’internet offerte à ses clients pour chaque segment tarifaire. La quantité plafond offerte par le forfait le plus cher est d’ailleurs passée de 105 Go à pas moins de 150 Go d’internet par mois.

Acquisition et activation

Pour profiter de l’offre 3ayla de Djezzy, le client se doit de se rendre à un espace client de l’opérateur ou un revendeur agréé muni d’une CNI, et de s’acquitter des frais du modem selon l’une des trois forfaits suivants :

Le forfait à 8500 DA : Modem 4G + 150 Go d’internet valables 6 mois. Le forfait à 7500 DA : Modem 4G + 60 Go d’internet valables 3 mois. Le forfait à 7000 DA : Modem 4G + 15 Go d’internet valables 1 mois.

La nouvelle grille tarifaire « Djezzy 3ayla »

Forfait Data (ancien) Tarif Validité 150 Go 105 Go 4000 DA 6 mois 60 Go 35 Go 2500 DA 3 mois 15 Go 15 Go 1000 DA 1 mois

Ce qui revient à avoir une tarifications mensuelle de l’ordre de :

1000 DA/mois pour le forfait à 15 Go.

pour le forfait à 15 Go. Moins de 850 DA/mois pour le forfait à 60 Go.

pour le forfait à 60 Go. Moins de 700 DA/mois pour le forfait à 150 Go.

Recharge du crédit

Après l’expiration du volume data internet de bienvenue offert, le client pourra renouveler son abonnement via l’une des trois méthodes suivantes :

Via le web en tapant : internet.djezzy.dz (gratuit et accessible même sans abonnement). Via l’application Djezzy (il faudra mettre la carte SIM dans un smartphone). Via le portail *707# ou *720#.

