Temps de lecture : 3 minutes

En ces temps de crise sanitaire mondiale, il est primordial d’adopter les bons gestes pour se prémunir. Mais en plus de se laver les mains régulièrement, il est tout aussi important de savoir comment bien nettoyer son téléphone.

Votre smartphone, et surtout son écran, est un véritable nid à microbe qui regorge de toutes sortes de bactéries. Pour éviter toute contamination, il y a des gestes simples à suivre pour bien nettoyer son téléphone portable sans lui causer de dommage.

Les choses à éviter :

Votre téléphone est fragile, je ne vous apprends rien. Donc, pour éviter de l’endommager, il faut se munir des bons outils et s’abstenir d’utiliser certaines substances :

Ne JAMAIS nettoyer son téléphone à l’eau de javel ou à l’alcool pur !

Nos écrans de smartphones sont généralement recouverts d’un revêtement protecteur résistant aux empreintes de doigts. Utiliser de l’eau de javel ou de l’alcool pur pourrait endommager cette couche protectrice.

Il est préférable d’utiliser des solutions diluées. Nous allons voir comment faire un peu plus bas.

Il en va de même pour les produits de nettoyage habituels de type lave-vitre et compagnie, ces derniers auront le même effet destructeur sur votre écran. Évitez aussi les jets d’air compressés.

Produits à éviter.

Évitez les surfaces rugueuses

Tout ce qui est lingettes désinfectantes, papier toilette et mouchoirs en papier, ça dégage ! Leur texture est trop dure pour l’écran de votre smartphone et risque de le rayer.

Certes, les téléphones avec un écran en verre ne se rayeront pas si facilement, mais il faut quand même prendre ces précautions.

Privilégiez un chiffon doux ou un tissu en microfibres comme ceux utilisés pour nettoyer les lunettes.

Chiffon en tissu doux

Ne trempez pas votre smartphone dans l’eau :

Téléphone mouillé

Même si, de nos jours, beaucoup de téléphones sont certifiés IP-68 (résistants à l’eau), il n’est pas conseillé de le mettre sous le robinet pour le nettoyer.

Ceci n’enlèvera pas grand-chose de votre téléphone, donc c’est à éviter.

Nettoyer son téléphone : la méthode pas à pas :

Maintenant qu’on sait ce qu’il ne faut surtout pas faire, il est temps de voir comment bien nettoyer son téléphone :

Étape 1 : Commencez par les mains :

Avant de toucher votre téléphone, lavez-vous d’abord bien les mains. Il ne sert à rien de nettoyer le téléphone si c’est pour le resalir juste après, avec vos propres mains.

Je ne vous rappelle pas comment bien le faire :

Avec du savon, liquide de préférence.

Pendant 30 secondes minimum, bien frotter entre les doigts et sous les ongles aussi

Étape 2 : Préparez une solution nettoyante :

Bien sûr, on pourrait utiliser une solution pré-préparée, mais si vous voulez économiser de l’argent et éviter une sortie non nécessaire, vous pouvez très bien en faire une chez vous avec ce que vous avez sous la main :

Solution eau alcool basique :

Oui, j’ai dit précédemment que l’alcool pourrait endommager votre écran, mais utiliser en très petite quantité n’aura qu’un impact mineur, si ce n’est négligeable sur votre smartphone :

Préparez une solution d’alcool diluée, environ 70% eau et 30% alcool. Trempez le bout du tissu ou du chiffon dans la solution et passez-le délicatement sur l’entièreté de votre téléphone Ne pas verser ou asperger directement la solution sur votre téléphone. Utilisez la partie sèche restante du tissu pour enlever tout excès de produit restant sur votre téléphone.

Pour un résultat optimal, il est conseillé d’utiliser de l’alcool chirurgical à 70%.

Solution DIY : Eau et vinaigre blanc

Si vous n’avez pas d’alcool chirurgical, ou que vous voulez éviter de sortir pour en prendre, vous pouvez le remplacer par du vinaigre blanc.

Le vinaigre possède des propriétés désinfectantes et est à moindre risque sur votre téléphone.

Cette fois, la solution est de 50% eau et 50% vinaigre Trempez le bout du tissu dans la solution et passez-le sur votre téléphone Ne pas verser ou asperger directement la solution dessus. Utilisez la partie sèche restante pour enlever l’excès.

Étape 3 : Soyez minutieux :

Pour cela, je vous présente votre meilleur ami : le Coton-Tige

Coton-tige

Il vous permettra de repasser sur les petits endroits que vous auriez pu oublier lors de votre passage au chiffon, par exemple les espaces autour de la caméra ou des ports.

Passez sur ces endroits avec un Coton-Tige propre et bien sec.

Maintenant, laissez votre téléphone sécher à l’air pendant 15 minutes et voilà, un smartphone tout propre.

Étape Bonus : Comment nettoyer la coque de votre téléphone :

Coque smartphone

Il n’y a pas grand intérêt à nettoyer votre téléphone si c’est pour le remettre dans une coque sale. Qu’elle soit en plastique, en silicone ou en cuir, un bon nettoyage ne fera pas de mal.

Pour celle en silicone : mettez-la dans de l’eau chaude avec un peu de lave-vaisselle.

Si elle est en plastique dur, passez dessus avec notre solution nettoyante alcoolisée.

Pour une coque en cuir, il faut utiliser des produits nettoyants spéciaux pour ne pas l’endommager.