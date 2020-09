Des smartphones Xiaomi, Oppo, Realme et Oppo reçoivent déjà Android 11 (stable) !

La première version stable d’Android 11 a aujourd’hui commencé aujourd’hui à être déployée sur des smartphones de plusieurs marques à la fois. Contrairement à ce qui se faisait avant, les Google Pixel n’auront pas l’exclusivité temporaire de la nouvelle version de l’OS.

En ce qui pourrait être considéré comme une avancée de taille pour ces marques chinoises, OnePlus, Xiaomi, Oppo ou encore Realme ont déployé leurs surcouches utilisateur respectives basées sur Android 11 simultanément avec la gamme des Pixel. Il faut dire aussi qu’après des mois de betas, les constructeurs étaient plus que prêts à proposer, sans tarder, Android 11 à leurs utilisateurs.

Néanmoins, à part sur les smartphones de chez Google, Android 11 ne semble concerner les flagships du moment de chaque constructeur. Une manière, sans doute bien pensée à l’avance, pour récompenser les clients qui ont procédé à l’achat des modèles ‘les plus chers’ de chaque marque.

Les smartphones ‘déjà’ sous Android 11

Ainsi, pour l’instant les modèles concernés sont :

Google : Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 4 et Pixel 4A

: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 4 et Pixel 4A OnePlus : OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

: OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro Oppo : Oppo X2 et Reno 3

: Oppo X2 et Reno 3 Realme : Realme X50 Pro

: Realme X50 Pro Xiaomi : Mi 10 et Mi 10 Pro

Un déploiement graduel

Il en va sans dire que d’autres modèles de chaque marque mentionnée, et même d’autres marques d’ailleurs, recevront graduellement la nouvelle version de l’OS de Google. On aura aussi remarqué sur le plus grand absent de la liste est sans doute Samsung, qui fait son ‘Apple’ en allant à son propre rythme en ce qui concerne les mises à jour.

Huawei exclu du club

Quant à Huawei, la prochaine version de son EMUI sera basée sur Android AOSP qui est libre de droits, et n’aura donc pas exactement les mêmes fonctionnalités que la version distribuée par Google. Ceci dit, les rumeurs parlent déjà d’un prochain smartphone sous HongmengOS (ou HarmonyOS) qui verra le jour en 2021.