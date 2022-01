Des nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp Android

Facebook et le groupe Meta actuellement travaille pour améliorer encore et toujours son application de messagerie instantanée WhatsApp et des nouvelles fonctionnalités sont au rendez-vous.

En effet, WhatsApp va avoir droit à des nouvelles fonctionnalités qui vont aider les utilisateurs à éditer ou modifier des photos avant de les transmettre à leur proches.

WhatsApp permet déjà de faire quelques retouches sur les photos, mais l’application va encore s’enrichir avec d’autres filtres et d’autres outils donnant plus de flexibilité pour les utilisateurs.