Temps de lecture : < 1 minute

Il est tout à fait possible de demander la fameuse carte Edahabia d’Algérie Poste via une procédure 100% en ligne en remplissant simplement un formulaire prévu à cet effet.

La carte est utilisable non seulement pour avoir accès à des services comme BaridiMob et BaridiWeb, mais aussi pour régler ses factures en ligne et payer certains achats en ligne (Air Algérie, … ) et sur TPE en grandes surfaces.

>> Obtenir la carte Edahabia

