Si les smartphones pliables restent plus une curiosité technologique hors de prix que vraiment un appareil grand public, cela risque de changer bientôt avec l’Escobar Fold 1. Projet initié par le frère du tristement célèbre Pablo Escobar, dont le but est de proposer un smartphone pliable à moins de 350$.



A l’heure actuelle, les smartphones pliables dits premium sont, et resteront probablement longtemps, peu accessibles au citoyen moyen, on pense notamment au Huawei Mate X vendu à 2400$, au Samsung Galaxy Fold à 1980$ ou encore au tout nouveau Motorola Razr à 1500$.

L’idée est donc de faire en sorte de baisser les prix de cette nouvelle technologie en misant sur la quantité produite, mais aussi sur des caractéristiques peu poussées afin d’en baisser le prix, et c’est là qu’intervient Roberto De Jesus Escobar, le frère de Pablo Escobar le célèbre dealer colombien, en commercialisant un smartphone pliable sous le nom d’Escobar Fold 1, pliable et relativement peu cher.

Sur le plan technique, l’Escobar Fold 1 est une variante du Royol Flex, le premier smartphone pliable de l’histoire. Il propose un écran OLED de 7.8’’, pliable bien entendu, un SoC Snapdragon 8150 alimenté par 6 Go de RAM.

L’Escobar Fold 1 est proposé en deux versions qui diffèrent l’espace de stockage disponible, et ce au prix de 500$ pour la version 512 Go et seulement 349$ pour celui à 128 Go.