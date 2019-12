Quand on pense à l’énergie solaire et à tout ce qu’on peut réaliser avec, notamment dans le domaine de l’agriculture, le ministère du commerce a d’autres perspectives concernant cela, on vous dit tout.





En effet, le ministre du commerce Said Djellab, a déclaré samedi dernier depuis une tribune à Tipaza que 17 marchés de gros de fruits et légumes seront dotés d’énergies solaires très prochainement.

Cette opération a pour but d’économiser surtout la consommation en énergie électrique, après une première expérience pilote réussie pour le marché de Hattatba, qui a permis la réduction des couts de 70%, le ministère du commerce veut généraliser ce projet pour 17 autres marchés.

Cette opération vise aussi à encourager les collaborations entre les organismes publics et les jeunes startups algériennes, dans le cas échéant des startups spécialisé dans les équipements solaires.

Il est vrai qu’on pourrait profiter de l’énergie solaire autrement qu’à travers des équipements électriques pour des marchés de gros de fruits et légumes, mais d’un autre côté on pourrait se consoler en disant que ce qu’un début.