Temps de lecture : 2 minutes

Après que l’épidémie du Coronavirus COVID-19 ait pris des proportions alarmantes, la consommation mondiale de débit internet et volume data 4G a explosé à cause du confinement que vivent plusieurs pays. Une situation qui pourrait sembler faire les affaires des opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès internet à travers le monde.

Pourtant, de nombreux sont ceux qui ont refusé de traire leurs clients, mais ont plutôt profité de l’occasion pour mettre en place des offres promotionnelles sur les forfaits data, ou dans certains cas, donner un accès gratuit et illimité à internet.

Nous vous proposons quelques exemples piochés dans certains pays à travers le monde, qui démontrent une attitude proconsommatrice de la part des opérateurs téléphoniques :

États-Unis : Internet gratuit et illimité pendant 60 jours

La Federal Communications Commission (FCC), l’organisme américain qui gère tout ce qui internet et télécoms, vient d’annoncer que les grands fournisseurs d’accès internet dans le pays dont AT&T et Verizon, se sont mis d’accord pour ne pas couper l’accès internet pendant les 60 prochains jours aux clients qui ne renouvèleraient pas leur abonnement.

50 autres petits fournisseurs d’accès ont accepté de ne pas faire payer aux ménages des pénalités de retard en cas de non-paiement des factures.

Iran : 100 Go gratuitement

Le ministre des Télécommunications en Iran Javad Azri Jahrmi a annoncé que son pays offrirait aux citoyens 100 Go d’internet ADSL de manière gratuite afin que ces derniers restent confinés chez eux.

L’offre s’étend du 8 au 20 mars 2020, mais risque d’être étendue si l’épidémie ne montre pas de signe de ralentissement.

Liban : Augmentation du débit

Le gouvernement libanais a décidé d’augmenter le débit internet des abonnés ADSL résidentiel afin de les inciter à rester chez eux jusqu’à la fin du mois d’avril prochain, extensible en cas de besoin.

Ceci pourrait grandement aider les entreprises faisant recours au télétravail pour que ces dernières puissent continuer à offrir leurs services aux clients.

Syrie : 50% d’augmentation sur les forfaits

Le ministère de la Communication et des Technologies en Syrie vient de décréter une augmentation de 50% sur tous les forfaits internet 4G du pays afin de couvrir l’augmentation des besoins de la population lors des vacances/confinement.

Le ministère en question assure dans le même communiqué que cette initiative a comme but de prévenir l’augmentation de la propagation du virus à parmi la population.

Égypte : 20% d’augmentation sur les forfaits

Dans la même logique que pour la Syrie, le ministre des télécoms égyptien vient d’annoncer une augmentation de 20% de tous les forfaits data internet proposés dans le pays.

Le ministre a aussi annoncé que ceci couterait aux opérateurs quelque 200 millions de livres égyptiennes, une somme qui sera totalement couverte par son département, le but étant avant tout d’inciter les citoyens à rester chez eux.

