Convertissez vos messages vocaux WhatsApp en texte

Il est vrai que parfois les messages vocaux deviennent pénibles quand on est obligé d’écouter de longues minutes de conversation, pourtant la traduction native des messages vocaux en texte n’est pas disponible dans WhatsApp.

Heureusement, il existe plusieurs applications qui nous aident à effectuer cette tâche, aujourd’hui nous vous présentons Transcriber for WhatsApp qui vous aide à le faire de la manière la plus simple possible.

L’utilisation de l’application est très simple, vous devez seulement sélectionner le message vocal que vous ne voulez pas écouter, le partager avec l’application Transcriber for WhatsApp et cette dernière se charge de le convertir en texte.