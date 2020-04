Voici la quantité d’internet consommée par les algériens durant le dernier trimestre de 2019

Dans un récent rapport publié par l’ARPCE, l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques, on a pu constater une forte évolution de la bande passante consommée par les Algériens durant le premier semestre de l’année en cours.

Ainsi, du 01 Octobre au 31 Décembre 2019, la consommation de l’algérie en bande passante a connu un pic historique de 1150 Gbps, soit 15,23% plus élevé que celui à 904 Gbps enregristré durant la même période de l’année 2018.

La cause la plus probable réside dans le fait qu’un second câble reliant l’Algérie à l’Espagne a été mis en service durant le dernier trimestre de l’année passée, ce qui a permis à l’infrastructure internet nationale de tenir le coup, malgré un demande croissante.

Néanmoins, il arrive qu’à des heures de pic d’utilisation, la qualité de la connexion internet baisse, pour des raisons de surcharge du réseau, surtout en cette période de confinement où les gens consomment de plus en plus de contenu vidéo pour s’occuper.

Une autre statistique intéressante donnée par l’ARPCE est la quantité de data internet consommée par les algériens (ADSL + Mobile , toujours durant le quatrième trimestre de l’année 2019. Cette dernière à été évaluée à plus de 302 millions de Go, ou plus exactement à 312 123 030 Go, soit une évolution de 87,25% par rapport à la même période de l’année 2018.

